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25.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?"

25 февраля 2020, вторник, 12:20 36
Общество 2020-02-25T12:21:23+02:00
Українські Новини
Рейтинг "Слуги народа" не изменился, а у платформы Бойко и "Евросолидарности" вырос, - опрос КМИС

Рейтинг "Слуги народа" не изменился, а у платформы Бойко и "Евросолидарности" вырос, - опрос КМИС

Анна Рудык
КМИС, Опрос, Слуга народа, Верховная Рада, Батькивщина
Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

39,1% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии и определившихся с выбором, готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 15,6% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 10,8% - за "Европейскую солидарность" на выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Если бы сейчас проводились выборы, то 9% опрошенных поддержали бы "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 4,6% - "Силу и честь", 4,2% - Радикальную партию Олега Ляшко, по 3,4% - "Оппозиционный блок" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Таким образом 5%-барьер преодолевают 4 партии.

Кроме того, среди всех опрошенных 24,3% - не определились с кандидатом, 14,1% респондентов не приняли бы участие в голосовании, 4,4% - испортили бы бюллетень, а 1,6% - отказались отвечать.

Опрос проводился КМИС методом личного интервью с 8 по 18 февраля 2019 года среди 2 038 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Как сообщали Українськi Новини, за полгода президентства недоверие к Зеленскому выросло практически вдвое.

Тем временем 40% респондентов, опрошеных Центром Разумкова, проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского. 

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