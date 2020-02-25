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25 февраля 2020, вторник, 17:46 46
Судебная власть 2020-02-25T17:54:57+02:00
Українські Новини
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека

ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека

Елизавета Кесельман
ЕСПЧ, Суд, Вячеслав Полях, Аппеляция, Закон о люстрации
ЕСПЧ. Фото: strasbourgobservers.com
ЕСПЧ. Фото: strasbourgobservers.com

Большая палата Европейского суда по правам человека отказала Украине в апелляции на решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины", таким образом, подтвердив признание признал закон "Об очищении власти" (люстрации) в Украине нарушающим права человека. Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ.

Данное решение принято 24 февраля и оно является окончательным.

Как сообщали Українські Новини, 17 октября 2019 года ЕСПЧ вынес решение по иску бывшего заместителя начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Вячеслава Поляха и ряда других люстрированных чиновников.

В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5 000 евро в возмещение морального вреда, а также присудил 1 500 евро Поляху и по 300 евро всем остальным заявителям на возмещение судебных расходов.

ЕСПЧ отметил, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем 1 года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

Евросуд подчеркнул, что закон о люстрации не установил конкретные незаконные действия указанных чиновников.

Украина обжаловала это решение в апелляционной инстанции – большой палате ЕСПЧ.

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