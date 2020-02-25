В "Киевтеплоэнерго" объяснили платежку за отопление в 53 тыс. гривен для квартиры в столице

В компании "Киевтеплоэнерго" подтвердили информацию о подлинности платежки за тепло в размере 53 тыс. гривен за январь.

Объяснения такой суммы чиновники опубликовали на странице на Facebook.

"К сожалению, должны подтвердить, что информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила в январе платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв.м на сумму 52 932,18 грн", - сообщили в компании.

Почему такая платежка

В 23-этажном доме на улице Е. Сверстюка, 52-В из 177 квартир в начале отопительного сезона только 5 квартир оставались без квартирных счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии. Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

На каком основании "Киевтеплоэнерго" провело начисления



Начисление за отопление в домах, где есть техническая возможность установить квартирные счетчики отопления, осуществляются по методике, утвержденной Законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" № 2119-VIII от 22.06.2017 и Постановлением КМУ "Об утверждении Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения" №630 от 21.07.2005.

Как исправить ситуацию

С точки зрения закона начисления за отопление в доме на ул. Е. Сверстюка, 52-В правильное, однако учитывая реалии - противоречит логике справедливых начислений для клиентов. Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только "Киевтеплоэнерго" и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления КМУ №630, требований которой придерживаются теплопоставщики.

"Для таких случаев нужна методика, которая давала бы возможность урегулировать эти вопросы в интересах потребителя. Понимая абсурдность ситуации, мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета", - сообщил Константин Лопатин.

Как избежать подобных случаев

Сейчас самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, - также установить индивидуальный счетчик.

Будет ли произведен перерасчет клиентке, которая получила космическую платежку

"Киевтеплоэнерго" осознает социальное значение услуг, которые предоставляет компания. Поэтому перераспределение потребленного тепла домом будет пересмотрено и перерасчет будет осуществлен.

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