Автобусы и самолеты продолжают перевозить пассажиров в карантинные зоны Италии, — Минифраструктуры

Министерство инфраструктуры заявляет об отсутствии ограничений в пассажирских и грузовых перевозках в Италию в связи со вспышкой коронавируса Covid-19, которым заразилось более 79 тысяч человек по всему миру. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба министерства.

"Ограничения на данный момент не вводятся", - сказала пресс-служба.

Речь идет о возможных ограничениях автобусных и авиарейсов из Украины в провинции Венето и Ломбардия, в которых введен карантин.

Как сообщали Українськi Новини, Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.

Также на консульском учете в Италии находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса среди них нет.

Ранее сообщалось о том, что в Италии от коронавируса умерло семь человек: один человек в Венето и шесть человек в Ломбардии.

Украина будет проверять температуру тела пассажиров, которые будут прибывать прямыми рейсами из всех стран, где зафиксировали коронавирус.