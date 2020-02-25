Новый циклон усилит непогоду перед рекордным теплом: синоптик предупредила о резкой смене погоды

После прихода в Украину циклона Юлия, который резко испортил погоду , 25 февраля с запада Европы очередной циклон принесет атмосферный фронт и усиление непогоды. Также в Украину придут весенние грозы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала Диденко, другой циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, принесет осадки на Западе Украины и лишь немного дотянется до Винницкой и Житомирской, а также западных регионов Киевской области. В то же время, в Украину прогремят первые весенние грозы.

"А в большинстве областей Украины в течение дня будет преобладать уже сухая погода. Однако ближайшей ночью циклон Yulia еще пальчиком зацепится за наши восточные области, поэтому там ночью ожидается мокрый снег и штормовой ветер", - сообщила она.

Как отмечает синоптик, ближайшей ночью в Украине ожидается сильный ветер, который стихнет уже днем, кроме Востока и Запада, где в дневное время местами порывы могут достигать 15-20 м/сек. Во вторник температура воздуха составит +3...+9 градусов.

В Киеве 25 февраля существенные осадки маловероятны. По словам Диденко, ветер сегодня днем и ближайшей ночью еще будет сильным, но завтра ослабнет до порывистого. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем около +5 градусов.

При этом в среду в страну придет ощутимое потепление, до +6...+14 градусов.

"А пока держимся крепко за себя и друг за друга, в Украине - сильный штормовой ветер", - посоветовала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.