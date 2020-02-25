Украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess

В то время, как от коронавируса скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess, почти все украинцы, члены экипажа судна Diamond Princess, не планируют возвращаться в Украину.

Об этом сообщает Громадського радио со ссылкой на Максима Коваленко из департамента консульской службы МИД.

По словам Коваленко, 24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание", – говорит Коваленко.

Он добавил, что посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение экипажа лайнера может измениться. Вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна.

Как сообщали Українські Новини, уже трое умерли от коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.

Также ранее сообщалось, что в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса. И после двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.