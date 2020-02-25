Из-за вспышки коронавируса в Иране ОАЭ закрыли свои границы на неопределенное время

Из-за вспышки коронавируса в Иране, страны Ближнего Востока начали закрывать границы и останавливать рейсы. Так, 24 февраля, свои границы с Ираном закрыла Турция. Во вторник, 25 февраля, из-за вспышки коронавируса Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратили в Иран. Об этом сообщает Anadolu.

В частности, по данным Главного управления гражданской авиации ОАЭ, остановка рейсов запланирована на неделю. Она касается всех пассажирских и грузовых перевозок в, а также из Ирана, начиная с сегодняшнего дня (25 февраля).

Власти также отметили, что срок приостановки полетов может быть продлен.

Как сообщали Українські Новини, на юге Италии и во Флоренции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Из-за этого украинское консульство приостановило работу в Милане на неопределенное время.

Также первые случаи заражения смертоносной пневмонией подтвердили в Австрии и Хорватии.

В то же время, всех больных коронавирусом удалось вылечить во Франции. Тем временем, общее количество зараженных коронавирусом по всему миру превысило 80 тысяч человек.