Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей

Государственная пограничная служба до конца дня вторника, 25 февраля, введет проверку температуры тела пассажиров (температурный скрининг) на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Венгрией, с 26 февраля – на границе со Словакией, Румынией, Польшей.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передают Українські Новини.



"До конца дня мы такие мероприятия начнем во всех пунктах пропуска украинско-венгерского участка границы, для этого подразделения будут обеспечены всем необходимым. Завтра мы обеспечим словацкий участок, румынский и дальше такие же мероприятия будут проходить по пунктам пропуска украинско-польского участка", - сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.



Он заверил, что пограничники сделают все необходимое для того, чтобы граждане с возможными признаками коронавируса Covid-19 были выявлены на границе и не попали на территорию Украины.



Как сообщали Українські Новини, Госпогранслужба с 8:00 25 февраля ввела проверку температуры тела пассажиров из Италии в автомобильном пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области на границе с Венгрией.



24 февраля Госпогранслужба ввела проверку температуры тела прибывающих из Италии пассажиров в международных аэропортах "Киев" имени Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") и "Борисполь" (Киевская область).



По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Украина будет проверять температуру тела пассажиров из всех стран с зафиксированными случаями коронавируса.