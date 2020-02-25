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25 февраля 2020, вторник, 16:07 160
Общество 2020-02-25T16:10:33+02:00
Українські Новини
Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей

Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей

Валерия Драгомирова
Госпогранслужба, Пограничники, Граница, Температурный скрининг, коронавирус в Украине
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба до конца дня вторника, 25 февраля, введет проверку температуры тела пассажиров (температурный скрининг) на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Венгрией, с 26 февраля – на границе со Словакией, Румынией, Польшей.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передают Українські Новини.

"До конца дня мы такие мероприятия начнем во всех пунктах пропуска украинско-венгерского участка границы, для этого подразделения будут обеспечены всем необходимым. Завтра мы обеспечим словацкий участок, румынский и дальше такие же мероприятия будут проходить по пунктам пропуска украинско-польского участка", - сказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он заверил, что пограничники сделают все необходимое для того, чтобы граждане с возможными признаками коронавируса Covid-19 были выявлены на границе и не попали на территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, Госпогранслужба с 8:00 25 февраля ввела проверку температуры тела пассажиров из Италии в автомобильном пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области на границе с Венгрией.

24 февраля Госпогранслужба ввела проверку температуры тела прибывающих из Италии пассажиров в международных аэропортах "Киев" имени Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") и "Борисполь" (Киевская область).

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Украина будет проверять температуру тела пассажиров из всех стран с зафиксированными случаями коронавируса.

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