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25 февраля 2020, вторник, 13:05 434 Инфографика
Верховная Рада и партии 2020-02-25T13:09:35+02:00
Українські Новини
Рейтинг "Голоса" упал до 0,5%

Рейтинг "Голоса" упал до 0,5%

Надежда Комендантова
Голос, Святослав Вакарчук, партия
Святослав Вакарчук, Голос.
Святослав Вакарчук, Голос.

Если бы парламентские выборы проходили в феврале, то в Верховную Раду партия "Голос" не прошла бы. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-18 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно свежему опросу, рейтинг популярности партии "Голос" в феврале 2020 года составляет 0,5 %.

Соцопрос КМИССоцопрос КМИС

Опрос проходил с 8 по 18 февраля 2020 года. Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%; 2,8% – для показателей близких к 25%; 2% – для показателей близких к 10% и 1,4% – для показателей близких к 5%.

Как сообщали Українські Новини, по результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" (Socis) за партию "Голос" проголосовали бы 2,2% определившихся с выбором респондентов. С таким рейтингом популярности "Голос" гарантированно не сможет преодолеть 5-процентный избирательный барьер и пройти в Верховную Раду Украины на парламентских выборах.

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