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25 февраля 2020, вторник, 14:08 28
Президент 2020-02-25T14:09:18+02:00
Українські Новини
Меньше половины украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах

Меньше половины украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах

Таня Войтюк
Опрос, КМИС, Владимир Зеленский, Бойко, Петр Порошенко
Рейтинги Зеленского, Порошенко и Бойко
Рейтинги Зеленского, Порошенко и Бойко

В то время как рейтинг Владимира Зеленского в ноябре упал с 64% до 52%, 44,2% опрошенных КМИС проголосовали бы за него, 13,1% - за Бойко, 11,6% - за Порошенко на выборах Президента

44,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии и определившихся с выбором, проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 13,1% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За життя", депутата Верховной Рады Юрия Бойко, 11,6% - за бывшего Президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на выборах Президента, если бы они состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

В частности, если бы сейчас проводились выборы и респондентам предложили бюллетень для голосования, то 6,9% опрошенных поддержали бы лидера "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 4,9% - лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 4% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3% - за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 2,5% - экс-заместителя председателя Рады, члена "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского.

Кроме того, среди всех опрошенных 24% - не определились с кандидатом, 14,2% респондентов не приняли бы участие в голосовании, 4,3% - испортили бы бюллетень, а 1,5% - отказались отвечать.

Опрос проводился КМИС методом личного интервью с 8 по 18 февраля 2019 года среди 2 038 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Как сообщали Українськi Новини, 40% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля, проголосовали бы за Зеленского, 15% - за Бойко, 13,5% - за Порошенко на выборах Президента, если бы они состоялись в ближайшее время.

Тем временем рейтинг "Слуги народа" не изменился, а у платформы Бойко и "Евросолидарности" вырос.

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