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  • Глава Украинского института книги Коваль призвала "вычистить библиотеки" от устаревшего, сформированного в советское время фонда
25 февраля 2020, вторник, 13:05 190
Политика 2020-02-25T14:05:50+02:00
Українські Новини
Глава Украинского института книги Коваль призвала "вычистить библиотеки" от устаревшего, сформированного в сов

Глава Украинского института книги Коваль призвала "вычистить библиотеки" от устаревшего, сформированного в советское время фонда

Анна Рудык
Библиотеки, Книги, советские книги, Александра Коваль

В то время, как в Киеве "декоммунизировали" 5 библиотек, директор "Украинского института книги" Александра Коваль заявила, что библиотеки нужно "вычищать от советского фонда". Видео заявления Коваль опубликовано в YouTube.

Так, по словам Коваль, более половины книг, которые хранятся в украинских библиотеках, были изданы в Советском Союзе.

"По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов - это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года", - отметила Коваль.

При этом, она подчеркнула, что новая литература закупается исключительно на украинском языке.

Коваль заявила, что власти должны проводить аудит и "вычищать библиотеки" от устаревшего фонда, сформированного еще в советские времена. Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и "их коммуникации о литературе на украинском языке", уточнила Коваль.

Как сообщали Українські Новини, Минкульт потратит почти 30 млн гривен на закупку книг в библиотеки.

Ранее Подоляк рассказала, при каком условии теперь министерство будет закупать книги для тех или иных библиотек.

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