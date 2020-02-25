Глава Украинского института книги Коваль призвала "вычистить библиотеки" от устаревшего, сформированного в советское время фонда

В то время, как в Киеве "декоммунизировали" 5 библиотек , д

Так, по словам Коваль, более половины книг, которые хранятся в украинских библиотеках, были изданы в Советском Союзе.

"По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов - это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года", - отметила Коваль.

При этом, она подчеркнула, что новая литература закупается исключительно на украинском языке.

Коваль заявила, что власти должны проводить аудит и "вычищать библиотеки" от устаревшего фонда, сформированного еще в советские времена. Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и "их коммуникации о литературе на украинском языке", уточнила Коваль.

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Как сообщали Українські Новини, Минкульт потратит почти 30 млн гривен на закупку книг в библиотеки.

Ранее Подоляк рассказала, при каком условии теперь министерство будет закупать книги для тех или иных библиотек.