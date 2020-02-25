В Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

Пока в Испании на Канарских островах на карантин закрыли целый отель, в Загребе, столице Хорватии, подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает издание dnevnik.hr со ссылкой на заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

По его словам коронавирус был выявлен у молодого человека, который недавно вернулся из Милана. Все, кто были с ним в контакте, помещены в карантин.

Больного госпитализировали в клинику Dr. Fran Mihaljević в Загребе.

В то же время, сразу два случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Австрии — двое людей заболели в Тироле.

Как сообщает агентство АРА, оба больных находятся в клинике Инсбрука на карантине. О том, кто эти люди, правительство Австрии не распространяется. Известно только, что оба они из итальянской провинции Ломбардия.

На данный момент в мире COVID-19 заражаны 80 289 человек.

Как сообщали Українські Новини, на юге Италии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. До этого локальная вспышка COVID-19 в Ломбардии была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях – Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье.

После этого стало известно, что в Италии от коронавируса умерли уже 7 человек. Италия стала третьей страной в мире по известным случаям распространения инфекции после Китая и Южной Кореи.