Кабмин Гончарука: кто есть кто в новом правительстве

29 августа Верховная Рада Украины IX созыва абсолютным большинством голосов (281 голос при необходимых 226) утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Всего в новом Кабмине будет действовать 15 министерств. Также были проведены некоторые изменения в работе министерств - Минэкономики объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Минэнерго с Минэкологии, Минветеранов с МВОТ, Минкультуры с Минспорта, передают Українські новини.

Премьер-министр - Алексей Гончарук. Новоизбранному премьеру 35 лет. До этого работал на руководствующих должностях в нескольких организациях – президентом общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", главой финансируемого Европейским Союзом экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO) и т.д. Что касается политической карьеры Гончарука, то он начинал свою карьеру с должности советника министра. 28 мая 2019 года он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня - переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.

Министр МВД - Арсен Аваков. Одним из двух министров, которые остались из состава старого Кабмина стал 55-летний Арсен Аваков. Свою политическую карьеру он начал во времена президентства Виктора Ющенко – 4 февраля 2005 года был назначен председателем Харьковской областной государственной администрации. На этой должности он проработал до 5 февраля 2010 года, и был уволен. В 2010-2012 гг. проживал в Италии. С 27 февраля 2014 года – министр внутренних дел в правительствах Яценюка и Гройсмана.

Министр МИД – Вадим Пристайко. Дипломатическую карьеру новый глава Министерства иностранных дел начал в 2000-2001 годах, когда работал консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия). Также был заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде (2009-2014 гг.), заместителем министра иностранных дел, главой миссии Украины при НАТО. После избрания Владимира Зеленского Президентом Украины 49-летний Вадим Пристайко был назначен заместителем главы АП (с 25 июня – переведен на должность замруководителя Офиса Президента).

Министр финансов – Оксана Маркарова. Как и Арсен Аваков сохранила должность, которую занимала в Кабмине Владимира Гройсмана. Оксана Маркарова родилась в 1976 году в Ровно, училась в США. Работать в Министерстве финансов начала в марте 2015 года. За это время успела побывать на должностях первого заместителя министра финансов (с 29 апреля 2016 г.), правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций (с 8 августа 2016 г.). 7 июня 2018 г. после увольнения министра финансов Александра Данилюка была назначена и.о. министра, а с 22 ноября – министром финансов.

Министр здравоохранения – Зоряна Скалецкая. Родилась в 1980 г. во Львове. В 2001 г. закончила Киево-Могилянскую академию, а в 2007 получила степень доктора права в Университете Марии Кюри-Скадовской (Польша). После этого работала аналитиком в отрасли фармацевтического права, консультантом международных организаций, а также была соавтором законопроектов. Также являлась председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов. Выпускник Киевского политехнического института и Киево-Могилянской академии. В 1999 году Милованов получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики, а в 2004 получил степень доктора философии. Работал преподавателем в Боннском университете, Университете штата Пенсильвания, а также в Университете Питтсбурга. 7 июля 2016 года был назначен членом Совета Национального банка Украины, а в октябре 2016 года – заместителем председателя Совета НБУ.

Министр обороны – Андрей Загороднюк. Новый министр за время президентства Владимира Зеленского успел побыть его советником, позже – членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". До этого в 2015-2017 гг. возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны. Является руководителе компании "Дискавери Буровое оборудование".

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Дмитрий Кулеба. Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Выпускник Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко. С 2003 по 2012 годы побывал на ряде должностей в Министерстве иностранных дел, куда вернулся позже по приглашению Павла Климкина. Во время президентства Петра Порошенка был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы (с 9 апреля 2016 года).

Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации – Михаил Федоров. Михаил Федоров родился в 1991 году в городе Васильков, Запорожская область. До начала политической деятельности он был IT-предпринимателем и основателем диджитал-агентства. В ходе президентской избирательной кампании 2019 года являлся руководителем диджитал-направления в штабе Зеленского.

Министр развития громад и территорий Украины – Алена Бабак. Бывший предприниматель, депутат ВР VIII созыва от "Самопомочи". Ранее занимала должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства. С 2004 года – член правления и соосновательница всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития".

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины – Оксана Коляда. До этого Оксана Коляда (Гаврилюк) занимала должность замминистра по делам ветеранов. Ранее она также 2,5 года возглавляла пресс-службы Минобороны, а также работала в благотворительном фонде "Информационно-ресурсный центр".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины – Алексей Оржель. Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве. Прошел в Раду от "Слуги Народа" по партийному списку. С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В настоящее время является главой Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководителем сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).

Министр инфраструктуры Украины – Владислав Криклий. Криклий родился 23 ноября 1986 года в Киеве. Прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги Народа". С 2014 по 2015 год занимал должность советника министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий. В 2015 году был начальником департамента Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) МВД, а с ноября 2015 – главой Главного сервисного центра МВД.

Министр Кабинета Министров Украины – Дмитрий Дубилет. Сын экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, соучредитель виртуального банка Monobank. Дмитрий Дубилет родился 8 октября 1985 года в Днепре. Учился в школе Roycemore (Иллинойс, США). В 2006 году Дубилет получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Выпускник Лондонской бизнес-школы.

Министр образования и науки Украины – Анна Новосад. Новосад родилась 28 июля 1990 года, училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы, является стипендиатом Фонда Открытого Общества. В Министерстве образования работает с 2014 года.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины – Владимир Бородянский. Украинский медиа-деятель, председатель правления телеканала "СТБ" и директор медиагруппы StarLightMedia до 2018 года. Отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине". Окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.

Министр юстиции Денис Малюська. 37-летний министр был избран в Раду по списку партии "Слуга Народа". Малюська родился в Дунаевцах Хмельницкой области. Является юристом, специализирующимся на направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. Был председателем правления Офиса эффективного регулирования Группы Всемирного банка (BRDO/World Bank Group).

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. 34-летняя Юлия Соколовская является советником в Министерстве финансов Украины. Ранее она была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли. Также работала руководителем направления поддержки реформы здравоохранения в агентстве USAID.

Как сообщали Українські Новини, ранее министр здравоохранения Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов. Также стало известно, что новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в сьемной квартире.