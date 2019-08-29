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29 августа 2019, четверг, 21:49 66
Кабмин 2019-08-29T21:56:44+03:00
Українські Новини
Аваков продолжит возглавлять МВД

Аваков продолжит возглавлять МВД

Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Верховная Рада назначила Арсена Авакова министром внутренних дел.

За назначение нового Кабинета Министров, в том числе Авакова, проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Аваков родился в посёлке им. Кирова (Кировский район, в настоящее время - Бинагадинский район) Баку (Азербайджан).

4 февраля 2005 года указом Президента Виктора Ющенко он был назначен председателем Харьковской областной государственной администрации.

5 февраля 2010 года Ющенко уволил Авакова с должности губернатора Харьковской области.

В течение 2010-2012 годов проживал в Италии.

С 27 февраля 2014 года - министр внутренних дел.

Как сообщали Українськi Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде планировала временно назначить Арсена Авакова министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров.

Вечером 28 августа возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.

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