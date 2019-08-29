Аваков продолжит возглавлять МВД

Верховная Рада назначила Арсена Авакова министром внутренних дел.\r\nЗа назначение нового Кабинета Министров, в том числе Авакова, проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nАваков родился в посёлке им. Кирова (Кировский район, в настоящее время - Бинагадинский район) Баку (Азербайджан).\r\n4 февраля 2005 года указом Президента Виктора Ющенко он был назначен председателем Харьковской областной государственной администрации.\r\n5 февраля 2010 года Ющенко уволил Авакова с должности губернатора Харьковской области.\r\nВ течение 2010-2012 годов проживал в Италии.\r\nС 27 февраля 2014 года - министр внутренних дел.\r\nКак сообщали Українськi Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде планировала временно назначить Арсена Авакова министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров.\r\nВечером 28 августа возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт", цель которой - не допустить переназначение министра внутренних дел Арсена Авакова на любую государственную должность в обновленных органах власти.