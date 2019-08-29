Рада назначила новый Кабмин

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

За принятие соответствующего решения проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Так, вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации назначен советник Президента Михаил Федоров, вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции - представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Министром финансов назначена действующий министр Оксана Маркарова, министром внутренних дел - действующий министр Арсен Аваков,

министром здравоохранения - эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ" Зоряна Скалецкая, министром энергетики и защиты окружающей среды - руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Оржель, министром инфраструктуры - депутат от "Слуги народа", руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, министром образования - депутат от "Слуги народа" Анна Новосад, министром экономики и сельского хозяйства - президент Kyiv School of Economics (KSE) Тимофей Милованов,

министром по вопросам культуры, молодежи и спорта - экс-гендиректор телеканала СТБ Владимир Бородянский, министром развития общин и территорий - экс-депутат Рады от фракции "Самопомощь" Алена Бабак, министром социальной политики - советник в Минфине Юлия Соколовская, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - действующая замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк), министром Кабинета Министров - бывший заместитель председателя правления Приватбанка Дмитрий Дубилет, министром юстиции - Денис Малюська.

Такимо образом, Минэкономики объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Минэнерго с Минэкологии, Минветеранов с МВОТ, Минкультуры с Минспорта.

При этом не назначен министр информационной политики.

По представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.

Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.