Пристайко назначен министром иностранных дел

Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.

За внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект постановления №1024 проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Пристайко 49 лет.

22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

До этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.