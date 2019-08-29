Пристайко назначен министром иностранных дел

Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.\r\nЗа внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект постановления №1024 проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nПристайко 49 лет.\r\n22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.\r\nДо этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).\r\nРанее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.\r\nКроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.\r\nУкраїнські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.