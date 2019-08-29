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29 августа 2019, четверг, 19:27 15
Кабмин 2019-08-29T19:29:25+03:00
Українські Новини
Пристайко назначен министром иностранных дел

Пристайко назначен министром иностранных дел

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.

За внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект постановления №1024 проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Пристайко 49 лет.

22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

До этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

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