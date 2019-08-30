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30 августа 2019, пятница, 17:11 296
Кабмин 2019-08-30T17:22:17+03:00
Українські Новини
Министр здравоохранения Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов

Министр здравоохранения Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов

Зоряна Черненко (Скалецкая). Фото - Facebook
Зоряна Черненко (Скалецкая). Фото - Facebook

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В частности, Скалецкая задекларировала 2 квартиры в Киеве площадями 71,6 кв. м и 50,5 кв. м, дачный домик площадью 69,6 кв. м и земельный участок площадью в 565 кв. м.

Ее дочь Ярина Черненко владеет квартирой в Киевской области площадью в 60 кв. м.

Министр также задекларировала автомобиль Mitsubishi Grandis 2009 года выпуска.

Зарплата Скалецкой в Киево-Могилянской академии за 2018 год составила 269,267 тыс. гривен, гонорары - 23,785 тыс. гривен, доход от предпринимательской деятельности - 106,355 тыс. гривен, алименты 10,78 тыс. гривен.

Кроме того, Скалецкая задекларировала наличные средства в размере 30 тыс. долларов.

Как сообщали Українськi Новини, новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук намерен в ближайший месяц сменить всех неэффективных руководителей государственных органов.

Больше новостей о: электронные декларации Здравоохранение Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

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