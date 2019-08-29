Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире

Новый премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал более 1 млн 850 тыс. гривен доходов за 2018 год и автомобиль Jaguar.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из этой суммы 1,8 млн гривен составил его доход от предпринимательской деятельности, 61 тыс. - зарплата в финансируемой Европейским Союзом общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

На банковских счетах у премьера около 160 тыс. гривен (Универсал банк и Альфа-банк), а наличными - 100 тыс. гривен, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро.

В собственности Гончарука с 2011 года есть автомобиль Jaguar X-type 2007 года выпуска (стоимость не указана).

Собственного жилья у премьера нет.

С 2014 года он арендует квартиру в Киеве площадью 78 кв. м (стоимость не указана) и имеет право пользования отцовской квартирой в Чернигове площадью 71 кв. м.

Гончарук является собственником компании Global Health Resolution Perticipation B.V. (Нидерланды).

Как сообщали Українськi Новини, новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

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