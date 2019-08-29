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29 августа 2019, четверг, 20:13 3695
Политика 2019-08-29T21:10:54+03:00
Українські Новини
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире

Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире

Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Новый премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал более 1 млн 850 тыс. гривен доходов за 2018 год и автомобиль Jaguar.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из этой суммы 1,8 млн гривен составил его доход от предпринимательской деятельности, 61 тыс. - зарплата в финансируемой Европейским Союзом общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

На банковских счетах у премьера около 160 тыс. гривен (Универсал банк и Альфа-банк), а наличными - 100 тыс. гривен, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро.

В собственности Гончарука с 2011 года есть автомобиль Jaguar X-type 2007 года выпуска (стоимость не указана).

Собственного жилья у премьера нет.

С 2014 года он арендует квартиру в Киеве площадью 78 кв. м (стоимость не указана) и имеет право пользования отцовской квартирой в Чернигове площадью 71 кв. м.

Гончарук является собственником компании Global Health Resolution Perticipation B.V. (Нидерланды).

Как сообщали Українськi Новини, новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.

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