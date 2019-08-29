подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 21:58 40
Кабмин 2019-08-29T22:04:06+03:00
Українські Новини
Министром финансов Рада переназначила Маркарову

Министром финансов Рада переназначила Маркарову

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Верховная Рада назначила министром финансов Оксану Маркарову.

За назначение Маркаровой проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно, получила степень магистра в Киево-Могилянской академии, второе образование получила в США.

Маркарова работает в Министерстве финансов с марта 2015 года.

29 апреля 2016 она была назначена на должность первого заместителя министра финансов, а 8 августа 2016 года - правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций.

После увольнения министра финансов Александра Данилюка 7 июня 2018 года Маркарова была назначена исполняющей обязанности министра, а 22 ноября 2018 – министром финансов.

Как сообщали Українські новини, в четверг Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, который сразу анонсировал увольнения.

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

Новый Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.

Ранее Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.

Больше новостей о: Кабмин Минфин Оксана Маркарова Рада 9 созыва

Архив
Новости
Министерство ВОТ и по делам ветеранов возглавила Коляду (Гаврилюк) 22:29
Рада сократила количество комитетов: полный список 22:19
Министром финансов Рада переназначила Маркарову 21:58
Министром энергетики стал депутат от Слуги народа Оржель 21:51
Аваков продолжит возглавлять МВД 21:49
больше новостей
Верховная Рада
Первый день Рады: новый Кабмин Гончарука принял присягу 20:42 Обновляется
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Зеленский на принятии присяги новой Радой
Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов 11:07
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП
Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента 14:49
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok