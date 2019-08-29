Министром финансов Рада переназначила Маркарову

Верховная Рада назначила министром финансов Оксану Маркарову.

За назначение Маркаровой проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно, получила степень магистра в Киево-Могилянской академии, второе образование получила в США.

Маркарова работает в Министерстве финансов с марта 2015 года.

29 апреля 2016 она была назначена на должность первого заместителя министра финансов, а 8 августа 2016 года - правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций.

После увольнения министра финансов Александра Данилюка 7 июня 2018 года Маркарова была назначена исполняющей обязанности министра, а 22 ноября 2018 – министром финансов.

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