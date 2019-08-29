Министром финансов Рада переназначила Маркарову

Верховная Рада назначила министром финансов Оксану Маркарову.\r\nЗа назначение Маркаровой проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nМаркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно, получила степень магистра в Киево-Могилянской академии, второе образование получила в США.\r\nМаркарова работает в Министерстве финансов с марта 2015 года.\r\n29 апреля 2016 она была назначена на должность первого заместителя министра финансов, а 8 августа 2016 года - правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций.\r\nПосле увольнения министра финансов Александра Данилюка 7 июня 2018 года Маркарова была назначена исполняющей обязанности министра, а 22 ноября 2018 – министром финансов.\r\nКак сообщали Українські новини, в четверг Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, который сразу анонсировал увольнения.\r\nВерховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.\r\nНовый Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.\r\nРанее Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.