Все еще надеющиеся на летние отпуска за границей украинские граждане могут уже смело сдавать авиабилеты и отменять бронировки. Министр иностранных дел Кулеба уже поспешил заверить сограждан, что нынешним летом международные рейсы не полетят из Украины. Даже если Европа начнет принимать не только "заробитчан", но и туристов, выпускать украинцев даже с "ослабленным" режимом карантина чересчур навязчиво заботящееся о них государство не собирается.



Обещанные же Кабмином уже с 11 мая "послабления" режима карантина уже приобретают четкие очертания. В Минздраве заверили, что начнут работать кафе на вынос, летние площадки и рестораны под открытым небом, позволят тренироваться на базах спортивным командам, откроются салоны красоты. Уже заработали продовольственные рынки. Вот здесь вы можете увидеть, как возвращается к жизни столичный рынок возле метро "Лесная". При этом, само метро открывать никто не собирается. В Киеве обещают лишь выпустить на работу в ограниченном режиме наземный транспорт. Так что, даже "воскресшему" малому бизнесу придется добираться к месту работы на такси. Конечно им будет сложнее, чем депутатам, которые также планируют вернуться к "полноценной работе". Уже разработаны даже правила работы при "ослабленном" карантине для гостиниц и пансионатов.



Правда, насколько оно все действительно заработает – большой вопрос. У нас еще с начала карантина не могут разобраться даже с доплатами врачам, на которых во власти не успел пропиариться разве что ленивый. Забота чиновников о врачах стремительно увеличивается. Вот, министр Степанов заявил, что давно просроченные доплаты за март медики получат "максимум до 9 мая". Президент Зеленский обнаружил "чертей" в виде местных властей, которые этим выплатам мешают. И традиционно погрозил им карой. При этом, на самом деле оказалось, что даже сами зарплаты у врачей в период коронавируса были урезаны на 20-50%, о чем открыто заявили врачи киевской Больницы скорой помощи.



Не все очевидно и с перспективой начала выхода из режима карантина. После трехдневнего сокращения, количество новых случаев выявления коронавируса в Украине опять резко увеличилось. За сутки выявили 487 новых заболевших. Что ставит под сомнение утверждения о пройденном пике. На 6 мая в Украине уже насчитывались 13184 выявленных больных. В мире в тот же день зарегистрировали 80 тыс новых больных, достигнув отметки в 3,66 млн заболевших при более 250 тыс умерших.



Еще одним неприятным сюрпризом стало "омолаживание" болезни. Еще в начале пандемии COVID-19 считали исключительно угрозой для пенсионеров. Теперь американцы забили тревогу – у детей начали фиксировать редкие симптомы, которые связывают с Covid-19. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Подтверждает "омолаживание" вируса и украинская статистика, где заболевание выявлено уже у 881 ребенка. Больше всех – в Черновицкой области и Киеве.



Нашли врачи и еще один повод для тревоги. Туберкулез, который годами ежедневно убивает в Украине больше людей, чем пребывающий на пике коронавирус, в условиях изоляции, по мнению медиков, получил благодатную почву. По мнению британцев, параллельно с мероприятиями по борьбе с коронавирусом от туберкулеза могут умереть 1,4 млн человек. При этом они сетуют, что все силы брошены на коронавирус, в то время, как работа над вакцинами против туберкулеза отодвинута на задний план.



Соцсети второй день издеваются над идеей Минэнерго сохранить принадлежащую "уважаемым" людям жутко дорогую "зеленую" генерацию за счет "дешевой и ничейной" атомной энергетики. К неприятным ощущениям от таких инициатив в карманах рядовых граждан добавилось недоумение от инициативы перебросить "ненужную" атомную энергетику на "майнинг криптовалют". Видя, что дело приобрело совсем уж дурной оборот, чиновники начали объясняться и оправдываться. Так, в Минэнерго пояснили предложение по майнингу огромным профицитом атомной генерации. Почему не возникает идей "подзаработать на майнинге" избыточными мощностями "зеленки", заодно дав сэкономить согражданам, в министерстве уточнять не стали. Сама и.о. министра заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг. Мол, мы не можем сократить "зеленку", поддержка которой закреплена законодательно. А Андрей Герус предположил, что разговоры о "майнинге криптовалют" за счет атомных электростанций – просто пустая болтовня, которая так ничем и не закончится.



Что не "намайнит" Минэнерго, восполнит вечно сидящий на столе Министр юстиции Малюська. Сегодня он огласил очередную инициативу – передать право выносить решения об аресте людей "иcкуccтвенному интеллекту". Нет, мы, конечно, все знали, что для справедливых и законных действий нашим силовикам, чиновникам от юстиции и их коллегам в судейских мантиях своего интеллекта явно не хватает. Но чтобы вот так, прямым текстом! А если серьезно – в той же США автоматическая оценка рисков осуждаемых, заключенных и осужденных. Но там много чего работает. Что означает отдать закрытой "автоматической" системе, обслуживаемой Минюстом, право определять меры пресечения без адвокатов и открытых дебатов, думаю, объяснять отдельно не стоит.



Вы будете смеяться, но в мае нас опять ожидает аномальная погода: зной с заморозками и засуха с дождями. По крайней мере, так обещают синоптики. Вот здесь собраны их прогнозы. А в ближайшие дни нас ожидают перепады температуры, сильный ветер и грозы.

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