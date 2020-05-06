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  • В мире от туберкулеза могут умереть 1,4 млн человек из-за борьбы с коронавирусом, – исследование
06 мая 2020, среда, 14:50 9
Наука 2020-05-06T15:00:01+03:00
Українські Новини
В мире от туберкулеза могут умереть 1,4 млн человек из-за борьбы с коронавирусом, – исследование

В мире от туберкулеза могут умереть 1,4 млн человек из-за борьбы с коронавирусом, – исследование

Елизавета Кесельман
Исследования, Туберкулез, Коронавирус, Смертность от коронавируса, смертность от туберкулеза
Исследование. Фото: pixabay
Исследование. Фото: pixabay

В то время, как у детей начали фиксировать редкие симптомы, которые связывают с Covid-19, в мире около 1,4 млн человек могут умереть от туберкулеза из-за борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

Во время проведения исследования партнерством "Остановите туберкулез" (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джона Хопкинса стало известно, что в период 2020 - 2025 годов у 6,3 млн человек разовьется туберкулез, и смертность от него в разу увеличится. Причиной этому являются условия самоизоляции для преодтвращения распространения коронавируса. 

Исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу напомнила, что туберкулез сопровождал человечество в течение тысячелетий, однако вакцини до сих пор нет.

"100 лет у нас была вакцина, и у нас в процессе разработки две-три потенциальных вакцины. Нам нужно к 2027 году вакцинировать полмиллиарда человек, а мы в изумлении смотрим на заболевание коронавирусом... которому 120 дней, и против которого в разработке 100 вакцин. Так что я думаю, этот мир, простите мой французский, облажался", - сказала она.

Как передает ведомство, туберкулез ежегодно становится причиной смерти более 1,5 млн человек - это больше, чем от любой другой инфекционной болезни. Однако вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор нет - лишь для детей.

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой области закрыли три противотуберкулезных санатория для детей и взрослых.

Кроме того, австралийские медики протестировали вакцину от туберкулеза в качестве противодействия коронавирусу.

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