Смягчение карантина. Как будет работать транспорт в Киеве

Наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме как минимум до конца карантина, 22 мая.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.



"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - сказал он.



Кличко добавил, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь - с началом ослабления ограничительных мер.



Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пока городской транспорт и дальше будет работать в том же режиме, в котором работал в последнее время, однако мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта.



Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что он будет стоять на своем и не позволит возобновить сразу общественный транспорт, поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, на карантине как таковом будет поставлен крест.