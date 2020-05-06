Зеленский обвинил местные власти в задержке доплат медикам

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил Президента Владимира Зеленского в том, что средства для доплат врачам перечислены в регионы, в связи с чем Зеленский считает, что местные власти должны понести ответственность за задержку соответствующих выплат в то время, как МОЗ также обвинил местные власти в невыплате медикам 300% надбавки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам ежедневного совещания под председательством Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не перечислены в областях. В ответ Министерство здравоохранения сообщило, что все деньги были перечислены в регионы, включительно с учетом доплат в 300%", - сказано в нем.

По словам Степанова, местные власти рассчитывали доплаты не исходя из оклада, а из отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года.

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - сказал Зеленский.

Степанов заверил, что уже до пятницы выплаты должны быть осуществлены, а Минздрав получит отчет по каждому врачу.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинские работники, которые задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны получить доплаты за март до 9 мая.

Ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом.