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06 мая 2020, среда, 13:12 1203
Общество 2020-05-06T14:15:02+03:00
Українські Новини
Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, — МИД

Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, — МИД

Валерия Драгомирова
Авиасообщение, Коронавирус, лето-2020, Отпуск-2020
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключает, что до сентября может быть возобновлено международное авиасообщение, в то время, как Пристайко посоветовал не ехать в Европу на отпуск этим летом

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1" 5 мая, передают Українськi Новини.

"Скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - сказал он.

По его словам, летом возможно возобновление внутреннего авиасообщения, а возобновление международного зависит не только от Украины, но и от других стран.

Министр выразил надежду, что международное авиасообщение начнет восстанавливаться с сентября.

В то же время он напомнил, что по оценкам ряда экспертов, осенью возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире.

Как сообщали Українськi Новини, Украина закрыла авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 17 марта.

Кроме того, пандемия коронавируса может продлиться два года

Также куда можно будет поехать в отпуск летом

Тем временем карантин в Украине могут продлить до осени

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Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, — МИД
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