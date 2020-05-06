Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключает, что до сентября может быть возобновлено международное авиасообщение, в то время, как Пристайко посоветовал не ехать в Европу на отпуск этим летом. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1" 5 мая, передают Українськi Новини."Скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - сказал он.По его словам, летом возможно возобновление внутреннего авиасообщения, а возобновление международного зависит не только от Украины, но и от других стран.Министр выразил надежду, что международное авиасообщение начнет восстанавливаться с сентября.В то же время он напомнил, что по оценкам ряда экспертов, осенью возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире.Как сообщали Українськi Новини, Украина закрыла авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 17 марта.Кроме того, пандемия коронавируса может продлиться два года. Также куда можно будет поехать в отпуск летом. Тем временем карантин в Украине могут продлить до осени.