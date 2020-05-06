Дистанция, дезинфекция и термометрия. Для гостиниц разработали правила работы в период пандемии COVID-19

Ассоциация Индустрии Гостеприимства (АИГУ) в сотрудничестве с Ukrainian Association of Medical Tourism разработала свой вариант правил для безопасной работы гостиниц, пансионатов, здравниц, туристических баз и клинических санаториев во время пандемии коронавируса, в то время, как COVID-19 в Украине зафиксировали у 13 184 человек.

Об этом сообщил сообщил глава АИГУ Александр Лиев на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что правила разработаны с учетом практического опыта членов ассоциации, которые являются владельцами заведений размещения. Также, по словам Лиева, были учтены требования Министерства здравоохранения Украины, Главного санитарного врача Украины и нормативные акты КМУ по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19.

"Кроме того, мы пытались учесть опыт и лучшие практики стран, которые считают туристическую отрасль приоритетом развития", - добавил глава АИГУ.

Среди основных требований постоянная дезинфекция, безопасное расстояние, а также индивидуальная защита и соблюдение основных правил безопасности.

Рекомендации для работы отелей. Страница 1. Фото: Facebook/Александр Лиев

Рекомендации для работы отелей. Страница 2. Фото: Facebook/Александр Лиев

Рекомендации для работы отелей. Страница 3. Фото: Facebook/Александр Лиев

Как сообщали Українські Новини, Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая.

Также Минздрав обнародовал проекты рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая.