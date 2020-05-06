На столичный рынок "Базар" возле метро "Лесная" возвращаются продавцы. Фоторепортаж с открытого рынка

После того, как в столице проверили больше трех десятков продовольственных рынков и разрешили работать первым пяти, заработал киевский рынок "Базар" возле станции метро "Лесная". За тем, как продавцы возвращаются на свои рабочие места, наблюдали "Українськi Новини".

У входов на территорию рынка стоит охрана, которая проверяет наличие масок на посетителях и меряет им температуру. Кроме того, на рынке дежурит полиция. Входы в рынок дезинфицируют специальным раствором на основе хлорки.

В первые дни работы не все продавцы смогли начать торговлю. Так, овощные ряды пока пустуют. Заработала только часть точек по продаже мяса и рыбы. Закрыты киоски, которые продавали готовую еду. Меньше всего проблем с запуском торговли было у продавцов, чая, конфет и сухофруктов. Продукты питания накрыты пленкой, продавцы в масках.

Также работает часть рынка с саженцами и семенами.