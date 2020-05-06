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  • На столичный рынок "Базар" возле метро "Лесная" возвращаются продавцы. Фоторепортаж с открытого рынка
06 мая 2020, среда, 17:26 1117
Общество 2020-05-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
На столичный рынок "Базар" возле метро "Лесная" возвращаются продавцы. Фоторепортаж с открытого рынка

На столичный рынок "Базар" возле метро "Лесная" возвращаются продавцы. Фоторепортаж с открытого рынка

Кира Молчанова
Киев, Лесная, Рынок, ослабление карантина

После того, как в столице проверили больше трех десятков продовольственных рынков и разрешили работать первым пяти, заработал киевский рынок "Базар" возле станции метро "Лесная". За тем, как продавцы возвращаются на свои рабочие места, наблюдали "Українськi Новини".

У входов на территорию рынка стоит охрана, которая проверяет наличие масок на посетителях и меряет им температуру. Кроме того, на рынке дежурит полиция. Входы в рынок дезинфицируют специальным раствором на основе хлорки.

В первые дни работы не все продавцы смогли начать торговлю. Так, овощные ряды пока пустуют. Заработала только часть точек по продаже мяса и рыбы. Закрыты киоски, которые продавали готовую еду. Меньше всего проблем с запуском торговли было у продавцов, чая, конфет и сухофруктов. Продукты питания накрыты пленкой, продавцы в масках.

Также работает часть рынка с саженцами и семенами.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

Уже 1 мая открылись некоторые столичные рынки. Они работают с учетом требований правительства.

В Киевской области 13 агрорынков возобновили работу. Они тоже вынуждены соблюдать противоэпидемические требования.

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