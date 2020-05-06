Риск может оказаться выше ожидаемого: у детей начали фиксировать редкие симптомы, которые связывают с Covid-19

В США, которые лидируют по количеству заболевания коронавирусом, только за последние два дня в больницу Детского медицинского центра им. Коэна поступили пять тяжело больных пациентов в возрасте от 4 до 12 лет с необычной болезнью, которая, как представляется, так или иначе связана с Covid-19, заболеванием, вызванным коронавирусом. В общей сложности около 25 детей с подобными заболеваниями были приняты туда в последние недели с симптомами, варьирующимися от покрасневших языков до расширенных коронарных артерий, пишет The New York Times.

С тех пор, как началась пандемия коронавируса, у большинства инфицированных детей не было серьезной дыхательной недостаточности, которая поражала взрослых. Но в последние недели среди детей в Лонг-Айленде, Нью-Йорке и других горячих точках по всей стране возник таинственный новый синдром, что свидетельствует о том, что риск для детей может оказаться выше ожидаемого.

Пока нет достоверных данных о том, сколько детей в Соединенных Штатах заболели тем, что врачи называют "педиатрический мультисистемный воспалительный синдром".

"Это действительно только болезнь, которая стала очевидной в течение двух недель, поэтому мы так много пытаемся узнать об этом", - сказал в интервью начальник педиатрического отделения интенсивной терапии Cohen Children's доктор Джеймс Шнайдер.

Он сказал, что многие из их симптомов - от сыпи и покраснения глаз до проблем с кровообращением - связаны с "общей воспалительной реакцией".

У некоторых пациентов синдром похож на редкую детскую болезнь, называемую болезнью Кавасаки, которая может привести к воспалению кровеносных сосудов, особенно коронарных артерий.

Симптомы болезни Кавасаки часто начинаются с лихорадки и сыпи, но если ее не диагностировать и не лечить, болезнь может привести к серьезным сердечным заболеваниям, таким как коронарные аневризмы. Заболевание, которое обычно поражает пациентов от 6 месяцев до 6 лет, считается редким в Соединенных Штатах.

Но доктор Керни сказал, что важно проводить различие между этим состоянием, связанным с коронавирусом, и болезнью Кавасаки.

По словам доктора Керни, хотя некоторые симптомы схожи, включая повышение температуры, боли в животе и иногда повышенную сыпь, похоже, существуют различия в том, как состояние, связанное с коронавирусом, влияет на сердце.

Симптомы болезни Кавасаки. @MedicSeditious

В то время как шок является редким осложнением болезни Кавасаки, в недавней волне случаев, связанных с коронавирусом, сказал он, многие дети испытывают токсический шок с очень низким кровяным давлением и неспособностью крови эффективно циркулировать кислород и питательные вещества в организме.

В понедельник вечером Департамент здравоохранения Нью-Йорка выпустил бюллетень, в котором просил врачей сообщать о любых случаях синдрома. В бюллетене говорится, что органам здравоохранения города известно о 15 таких случаях, в которых участвуют пациенты в возрасте от 2 до 15 лет, которые находятся в отделениях интенсивной терапии с 17 апреля.

В некоторых случаях лечение детей с новым синдромом является простым и быстрым. Доктор Крылов недавно лечил 4-летнего мальчика, чья семья ранее заболела Covid-19. Несколько недель спустя у мальчика была высокая температура, сыпь и проблемы с почками. Ему дали один из стандартных методов лечения болезни Кавасаки: внутривенный иммуноглобулин, сыворотку, собранную из донорской крови. В течение дня у него поднялась температура, и почки вернулись к норме, сказал доктор Крылов.

Ранние исследования показывают, что дети значительно реже заболевают Covid-19, чем взрослые. В Нью-Йорке было 13 724 случая смерти лабораторно подтвержденных пациентов с Covid. Шестеро были в возрасте 17 лет или моложе, и, согласно городским данным, у всех было нормальное состояние здоровья.

Врачи говорят, что, хотя есть все больше свидетельств того, что некоторые здоровые дети серьезно болеют этим новым синдромом, они все еще подвергаются гораздо меньшему риску заболевания Covid-19, чем взрослые.

"У взрослых это просто другое заболевание", - говорит д-р Дженнифер Лайтер, специалист по инфекционным заболеваниям у детей в медицинском центре Нью-Йорка в Лангоне, которая на прошлой неделе лечила одного педиатрического пациента с новым синдромом.

"то очень, очень редко, и у детей в большинстве случаев все в порядке", - сказал доктор Лайтер о новом синдроме. "Мой пациент дома и отлично себя чувствует".

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