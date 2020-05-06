Малюська хочет привлечь искусственный интеллект к принятию решений об аресте людей

Министерство юстиции намерено автоматизировать оценку рисков обвиняемых, заключенных и осужденных. Также предлагается учитывать ее при принятии процессуальных решений: избрании меры пресечения или санкций, условно-досрочном освобождении и т.д. Об этом написал в Facebook глава ведомства Денис Малюська.

По его словам, соответствующая программа должна работать с использованием искусственного интеллекта. Данные для внедрения новации будут собирать через реестр осужденных и заключенных, сейчас они уже пополняются.

В связи с этим министр обратился за советом к подписчикам.

"Нужен профессиональный совет: есть смысл приобретать существующий софт за рубежом (например compas в Штатах)? Стоит заказывать разработку софта с нуля? Есть отечественные компании, которые могут разработать аналог не за все деньги вселенной? Насколько понимаю, преимуществом иностранного софта была бы возможность использования уже существующих наборов данных иностранных юрисдикций (пока не сформируем свои)", - написал Малюська.

Затем он засомневался в собственной идее с искусственным интеллектом и предположил, что, может, лучше ограничиться простым калькулятором баллов, пишет издание strana.ua.