С 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях

Министерство здравоохранения изменит условия карантина, который продлили до 22 мая, в Украине с 11 мая. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Так, по его словам, будет разрешаться прогуливаться в парках, зонах отдыха, начнут работать учреждения раздробленной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

"Начиная с 11 мая мы меняем условия карантина на территории страны. Каких изменений это будет касаться? Мы делаем смягчения по сравнению с тем, что у нас есть на сегодня", - заявил он.

По словам главы Минздрава, также начнут работать кафе на вынос, летние площадки и рестораны под открытым небом.

Степанов добавил, что на спортбазах позволят тренировки спортивных команд.

"Начнут работать салоны красоты. Но этот перечень может работать исключительно при условии соблюдения карантина: соблюдение дистанции, масочного режима и других мероприятий", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве кофейням разрешили работать "навынос".

Также 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.