Стало известно, когда Рада вернется к обычному режиму работы

Верховная Рада намерена с 18 мая, когда в Украине уже изменятся условия карантина, вернуться к работе в режиме очередных пленарных заседаний.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель политической партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"Давид Георгиевич (Арахамия, председатель депутатской фракции "Слуга народа") внес постановление, согласно которому с 18 мая мы возвращаемся в календарный план", - сказал он.

Корниенко отметил, что "Слуга народа" готова к работе в таком режиме.

Кроме этого, по его словам, на заседании 12 мая планируется рассмотрение более 20 вопросов, включая проведение часа вопросов к правительству.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев).

Также с 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях