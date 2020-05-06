подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 мая 2020, среда, 12:37 13
Верховная Рада и партии 2020-05-06T12:38:07+03:00
Українські Новини
Стало известно, когда Рада вернется к обычному режиму работы

Стало известно, когда Рада вернется к обычному режиму работы

Анна Рудык
Верховная Рада, Карантин, заседание Верховной Рады, карантин в Украине
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада намерена с 18 мая, когда в Украине уже изменятся условия карантина, вернуться к работе в режиме очередных пленарных заседаний.

Об этом в ходе брифинга сообщил председатель политической партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"Давид Георгиевич (Арахамия, председатель депутатской фракции "Слуга народа") внес постановление, согласно которому с 18 мая мы возвращаемся в календарный план", - сказал он.

Корниенко отметил, что "Слуга народа" готова к работе в таком режиме.

Кроме этого, по его словам, на заседании 12 мая планируется рассмотрение более 20 вопросов, включая проведение часа вопросов к правительству.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев).

Также с 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях

Больше новостей о: Верховная Рада Карантин заседание Верховной Рады карантин в Украине

Рада взяла паузу. Следующее заседание парламент пр...
С 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В ...
Украина почти два месяца на карантине. Сколько ост...
Рада открыла внеочередное заседание. Прямая трансл...
В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса. В Киево-Печерской лавре новая вспышка
С 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях
Новости
Смягчение карантина. Как будет работать транспорт в Киеве 12:42
Стало известно, когда Рада вернется к обычному режиму работы 12:37
Банковая похвасталась, что Зеленский использует юмор как оружие в международной дипломатии 12:35
Скриншот: Reuters
В ОАЭ горел 45-этажный небоскреб. В результате пожара пострадали около 10 человек 12:23
Временное сокращение генерации АЭС является вынужденным и связано с нормами законодательства в сфере ВИЭ , - Буславец 12:13
больше новостей
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
В мае многие украинцы останутся без зарплаты 05:40
На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп 16:08
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая 14:23
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Предложение Бахматюка по урегулированию вопроса задолженности банков выгодно государству, - Фонд гарантирования вкладов 09:29 Документ
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации 17:55 Документ
больше новостей
После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok