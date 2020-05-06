Стало известно, когда Рада вернется к обычному режиму работы

Верховная Рада намерена с 18 мая, когда в Украине уже изменятся условия карантина, вернуться к работе в режиме очередных пленарных заседаний. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель политической партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передают Українські Новини. "Давид Георгиевич (Арахамия, председатель депутатской фракции "Слуга народа") внес постановление, согласно которому с 18 мая мы возвращаемся в календарный план", - сказал он. Корниенко отметил, что "Слуга народа" готова к работе в таком режиме. Кроме этого, по его словам, на заседании 12 мая планируется рассмотрение более 20 вопросов, включая проведение часа вопросов к правительству. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев). Также с 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях