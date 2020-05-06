Медики, которые борются с коронавирусом, должны получить доплаты за март до 9 мая, — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинские работники, которые задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны получить доплаты за март до 9 мая.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, передают Українськi Новини.

По словам министра, соответствующее поручение он дал на селекторном совещании с заместителями председателей обладминистраций.

"Было поставлено задание, чтобы до конца недели, то есть до 8 мая включительно, медработники получили доплаты за март в полном объеме", - сообщил Степанов.

По его словам, потребность в средствах на выплату медикам тройного оклада за март составляла 181,661 млн гривен, тогда как объем медицинской субвенции, перечисленный для доплат за март, составил 905 млн гривен.

Всего на получение тройного оклада за март могут рассчитывать более 5 тыс. медработников.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Верховная Рада поручила Кабинету Министров установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.



Кроме того, бесплатно будут лечить только пациентов со средней или тяжелой формой коронавируса.