Идея майнить криптовалюту за счет атомных станций ничем не закончится, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус не видит перспектив в майнинге криптовалюты на украинской электроэнергии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"За последние годы я участвовал во многих разговорах о строительстве майнингових центров (дата-центров) в Украине. Все эти разговоры заканчивались ничем, потому что есть десятки стран в мире, где электроэнергия намного дешевле, чем в Украине. Уверен, так же закончится и эта инициатива", - написал Герус.

Он добавил, что национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" не имеет права продавать электроэнергию по спецценам отдельно взятым потребителям.

"Но даже если так, то насколько правильно и справедливо давать спеццену на майнинг криптовалюты, где рабочих мест около нуля, но иметь высокий тариф для водоканалов, аграрных тепличных хозяйств, металлургических предприятий", - подчеркнул Герус.

Кроме того, он отметил, что проблемы "Энергоатома" по продаже электроэнергии возникли из-за того, что ему запретили её продавать, потому что на компанию вручную накладываются административные ограничения.

Как сообщали Українські Новини, врио министра энергетики Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС.

Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.