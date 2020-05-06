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  • Перепады температуры, сильный ветер и грозы. Синоптик дала прогноз погоды на длинные выходные
06 мая 2020, среда, 05:50 214 Карта
Lifestyle 2020-05-06T06:45:02+03:00
Українські Новини
Перепады температуры, сильный ветер и грозы. Синоптик дала прогноз погоды на длинные выходные

Перепады температуры, сильный ветер и грозы. Синоптик дала прогноз погоды на длинные выходные

Валерия Драгомирова
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Гроза
Гроза

В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на востоке будут греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов. Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В западных областях погода будет существенно отличаться: дожди также пройдут, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов.

К тому же, на Западе еще и ожидается холодная погода.

В большинстве областей Украины ночью будет + 6 + 12 градусов, днем ​​в среду + 13 + 18 градусов.

Теплый воздух охватит восток страны, Днепр с районами и большинство южной части, до + 18 + 23 градусов.

Ветер в среду будет дуть с запада, ожидается порывистым при грозах до штормовых порывов в западных областях.

"В Киеве 6 мая воздух будет насыщен влагой, периодический дождь, западный ветер и похолодание до 15 градусов. А в четверг-пятницу похолодает еще на 2-4 градуса", - написала синоптик.

Прогноз погоды 6 мая. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 6 мая. Карта: Укргидрометцентр

Робкое потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник рванет до + 20 + 24 градуса.

Однако уже 12-13 мая снова температура воздуха снизится до +14, +15 градусов.

По словам синоптика, в ближайшее время в Украине дни будут достаточно ветряными, кроме субботы-воскресенья.


Ранее Українські Новини писали, сколько выходных будет в мае-2020

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