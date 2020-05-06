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06 мая 2020, среда, 12:13 132
Экономика 2020-05-06T12:30:01+03:00
Українські Новини
Временное сокращение генерации АЭС является вынужденным и связано с нормами законодательства в сфере ВИЭ , - Б

Временное сокращение генерации АЭС является вынужденным и связано с нормами законодательства в сфере ВИЭ , - Буславец

Жора Шокин
Энергетика, АЭС, Минэнерго, ВИЭ, Буславец
Ольга Буславец Фото: facebook.com minenergou
Ольга Буславец Фото: facebook.com minenergou

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что ограничения генерации АЭС является вынужденным шагом, который обусловлен в том числе обязательствами, которое возлагает действующее законодательство на ГП «Гарантированный покупатель» в вопросе оплаты электроэнергии из ВИЭ.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передают Українські Новини.

Буславец пояснила, что пока ограничения производства касается всех типов традиционной генерации, включая теплоэлектростанции, и связаны они с существенным сокращением потребления.

Минэнерго отмечает, что теоретически, ограничения атомной генерации частично можно было бы избежать, снижая мощности объектов возобновляемой энергетики, которая и создает самые большие небалансы в системе. Но по действующему законодательству ГП «Гарантированный покупатель» обязано оплачивать производителям электроэнергии из ВИЭ даже ту электроэнергию, которую они не выработали из-за диспетчерских ограничений.

Поэтому, в Минэнерго считают, что ограничивать их было бы не эффективно - платить за эту электроэнергии все равно бы пришлось. В таких условиях уменьшение производства атомными электростанциями является вынужденным шагом и с экономической точки зрения, наиболее оправданным решением в условиях кризиса.

"Мы должны понимать - если мы не уменьшаем производство атомной энергии, мы должны платить и за атомную генерацию, которая была бы избыточной и создавала небалансы в энергосистеме, и одновременно платить за ограничение производства из возобновляемых источников. Ориентировочная цена таких решений - это дополнительные 4 млрд гривен за неотпущенную производителями из ВИЭ электрическую энергию", - отметила Буславец.

Кроме того, она поагает, что даже при условии таких ограничений ВИЭ атомные энергоблоки были бы недогружены и работали в режиме суточного регулирования, который опасен для их эксплуатации. Потому что в стране нет спроса на эту «базовую» электроэнергию.

Свидетельством этого являются значительные ограничения объемов производства электроэнергии на АЭС по команде оператора системы передачи, которые имели место за последние 5 месяцев. В частности: в январе - более 50 млн кВтч; в феврале - более 100 млн кВтч; в марте - 350 млн кВтч; в апреле - около 800 млн кВтч; в мае - уже более 200 млн кВтч.

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