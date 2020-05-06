подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Буславец считает, что СМИ манипулируют информацией о майнинге криптовалюты на АЭС
06 мая 2020, среда, 11:01 257
Экономика 2020-05-06T11:30:32+03:00
Українські Новини
Буславец считает, что СМИ манипулируют информацией о майнинге криптовалюты на АЭС

Буславец считает, что СМИ манипулируют информацией о майнинге криптовалюты на АЭС

Ярина Вацяк
АЭС, Энергоатом, криптовалюта, Майнинг, Ольга Буславец, Минэкоэнерго
ЗАЭС. Фото: mineco.gov.ua
ЗАЭС. Фото: mineco.gov.ua

Министр энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец считает распространенную в СМИ информацию вокруг изучения возможности майнинга криптовалют на АЭС манипуляцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В Минэкоэнерго заявили, что на сегодня в Украине имеется профицит производства электроэнергии, обусловленный, в том числе и влиянием пандемии COVID-19 на национальные экономики.

"Однако есть другой путь к успешному будущему. Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономики, новых подходов, новой системы рынка. Среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, с разования центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.

Тем временем, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года.

Кроме того, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.

Больше новостей о: АЭС Энергоатом криптовалюта Майнинг Ольга Буславец Минэкоэнерго

Населению повышают тариф за электричество, а атомн...
В резерве госбюджета на снятие с эксплуатации АЭС ...
Врио министра энергетики Буславец предлагает майни...
Сотрудники "Информационных судебных систем" незако...
После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Предприниматели съезжаются под Кабмин для акции протеста. Полиция усилила меры безопасности
Новости
С 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях 11:24
Армия обороны Израиля атаковала позиции исламского движения ХАМАС 11:19
Спецрейсом из Германии вернулись 100 украинцев 11:19
Антикризисная программа озеленения Пакистана Фото: khaleejtimes.com
В Пакистане нашли оригинальный способ бороться с безработицей, спровоцированной коронавирусом 11:11 Видео
Приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций, - правозащитник 11:10 Мнение
больше новостей
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
В мае многие украинцы останутся без зарплаты 05:40
На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп 16:08
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая 14:23
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации 17:55 Документ
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
Киев - для людей, а не для власти. Гончаренко представил новую программу развития Киева 12:39
больше новостей
За сутки в мире коронавирусом заболели 80 тыс. человек. Данные 6 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok