Буславец считает, что СМИ манипулируют информацией о майнинге криптовалюты на АЭС

Министр энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец считает распространенную в СМИ информацию вокруг изучения возможности майнинга криптовалют на АЭС манипуляцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В Минэкоэнерго заявили, что на сегодня в Украине имеется профицит производства электроэнергии, обусловленный, в том числе и влиянием пандемии COVID-19 на национальные экономики.

"Однако есть другой путь к успешному будущему. Можем реально трансформировать "пассив" в "актив". Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономики, новых подходов, новой системы рынка. Среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, с разования центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.

Тем временем, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года.

Кроме того, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.