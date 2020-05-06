Врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату

В Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи медики жалуются журналистам на снижение зарплат на брифинге, сообщается LB.ua в среду, 6 мая.

Врачи сообщают, что зарплата снизиласль на от 20 до 50%.

"Мы спрашиваем тех, кто регулирует это: что нам делать дальше? Как нам дальше работать, как кормить семьи?.. Мы вышли для того, чтобы сказать, что мы бы хотели изменений, но изменений в лучшую сторону, а не смотреть, как система с каждым годом все ухудшается", - подчеркнул один из медработников.

Больница скорой медицинской помощи основана 1985 году. На сегодняшний день БСМП - крупное лечебно-профилактическое учреждение, в котором могут одновременно проходить лечение около 700 пациентов. Это многопрофильная больница. Она принимает самых сложных пациентов в круглосуточном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинские работники, которые задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны получить доплаты за март до 9 мая.

Ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом.