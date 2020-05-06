После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось

В Украине количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось по сравнению с 4 мая и составляет 487 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. Всего Украине зафиксировано 13184 случая коронавирусной болезни COVID-19 По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев) Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 472 случая;Волынская область - 359 случаев;Днепропетровская область - 568 случаев;Донецкая область - 85 случаев;Житомирская область - 456 случаев;Закарпатская область - 572 случая;Запорожская область - 298 случаев;Ивано-Франковская область - 1037 случаев;Кировоградская область - 402 случая;г. Киев - 1651 случай;Киевская область - 891 случай;Львовская область - 553 случая;Луганская область - 42 случая;Николаевская область - 165 случаев;Одесская область - 505 случаев;Полтавская область - 232 случая;Ровенская область - 787 случаев;Сумская область - 130 случаев;Тернопольская область - 935 случаев;Харьковская область - 403 случая;Херсонская область - 143 случая;Хмельницкая область - 134 случая;Черновицкая область - 1985 случаев;Черкасская область - 314 случаев;Черниговская область - 65 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Укранські Новини, в Киеве кофейням разрешили работать "навынос". Также 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.