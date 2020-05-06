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06 мая 2020, среда, 09:28 23 Инфографика
Общество 2020-05-06T09:29:20+03:00
Українські Новини
После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось

После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Черновицкой области
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось по сравнению с 4 мая и составляет 487 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

Всего Украине зафиксировано 13184 случая коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев)

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 472 случая;

Волынская область - 359 случаев;
Днепропетровская область - 568 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 456 случаев;
Закарпатская область - 572 случая;
Запорожская область - 298 случаев;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Кировоградская область - 402 случая;
г. Киев - 1651 случай;
Киевская область - 891 случай;
Львовская область - 553 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 165 случаев;
Одесская область - 505 случаев;
Полтавская область - 232 случая;
Ровенская область - 787 случаев;
Сумская область - 130 случаев;
Тернопольская область - 935 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Херсонская область - 143 случая;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черновицкая область - 1985 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Укранські Новини, в Киеве кофейням разрешили работать "навынос".

Также 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

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