После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось

В Украине количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось по сравнению с 4 мая и составляет 487 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

Всего Украине зафиксировано 13184 случая коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев)

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 472 случая;

Волынская область - 359 случаев;

Днепропетровская область - 568 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Житомирская область - 456 случаев;

Закарпатская область - 572 случая;

Запорожская область - 298 случаев;

Ивано-Франковская область - 1037 случаев;

Кировоградская область - 402 случая;

г. Киев - 1651 случай;

Киевская область - 891 случай;

Львовская область - 553 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 165 случаев;

Одесская область - 505 случаев;

Полтавская область - 232 случая;

Ровенская область - 787 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 935 случаев;

Харьковская область - 403 случая;

Херсонская область - 143 случая;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черновицкая область - 1985 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Укранські Новини, в Киеве кофейням разрешили работать "навынос".

Также 29 апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.