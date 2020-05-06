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06 мая 2020, среда, 18:07 20 Карта
Медицина 2020-05-06T18:08:13+03:00
Українські Новини
В Украине у 881 ребенка зафиксировали коронавирус. Данные по областям

В Украине у 881 ребенка зафиксировали коронавирус. Данные по областям

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, коронавирус у детей, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус у детей. Фото: freepik
Коронавирус у детей. Фото: freepik

В Украине по состоянию на 9:00 6 мая 13 184 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. 881 из них - дети. Больше всего детей с подтвержденным диагнозом в возрастной группе 10-14 лет - 211.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Украины.

Так, сообщается, что всего в Украине 881 ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из этого количества 137 детей выздоровели.

Трое детей с подтвержденным диагнозом имеют диабет. Один ребенок - заболевание печени. У двух детей иммунодефициты. У пяти - сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. У семи - хронические неврологические или нейромышечные заболевания.

"Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности)", - добавили в ЦОЗ.

Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:

Черновицкой области - 177. Из них выздоровели 29;

Киеве - 102. Из них выздоровели 2,

Киевской области - 86. Из них выздоровели 5,

Ровенской области - 55. Из них выздоровели 2,

Тернопольской области - 61. Из них выздоровели 12.

Также в Центре отметили, что согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.

Потому дети и взрослые должны соблюдать одинаковые рекомендаций по карантину и самоизоляции, если есть вероятность того, что они контактировали с больным, или в случае симптомов болезни.

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях.

Кроме того, в Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса, а в Киево-Печерской лавре новая вспышка

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