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  • За сутки в мире коронавирусом заболели 80 тыс. человек. Данные 6 мая
06 мая 2020, среда, 09:20 17
Мир 2020-05-06T09:21:34+03:00
Українські Новини
За сутки в мире коронавирусом заболели 80 тыс. человек. Данные 6 мая

За сутки в мире коронавирусом заболели 80 тыс. человек. Данные 6 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине третий день подряд сокращается количество новых случаев коронавируса, в среду, 6 мая, в мире зарегистрировано 3 664 011 случаев заражения коронавирусом (79 837 за сутки), 1 199 389 из них выздоровели (за сутки 31 398), 251 575 – умерли (5 726 за сутки).

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

На первом месте по количеству инфицированных коронавирусом по прежнему остаются Соединенные Штаты. Тут Covid-19 заразились 1 204 475 человек, выздоровели - 189 791, умерли - 71 078. 

На втором месте Испания. Здесь 219 329 больных новым вирусом. Выздоровели - 123 486, умерли - 25 613 человека. 

213 013 человек заболели коронавирусом в Италии. Выздоровели - 85 231, умерли - 29 315. 

На четвертом месте оказалась Великобритания с 196 243 зараженными. Выздоровели - 926, умерли - 29 501. 

На пятом месте Франция. Здесь заболели 170 694, выздоровели - 52 853, умерли - 25 537. 

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ рассказали, что происходит с организмом человека при повторном заражении коронавирусом

Кроме того, почему Восточная Европа пострадала от коронавируса меньше, чем Западная

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