У Зеленского резко просел рейтинг. Коронавирус уже грозит из Италии

В Милане и Венеции карантин, но самолеты на Киев никто не отменял. В Северную Италию выполняют рейсы два перевозчика – МАУ и Sky Up. Ни один не собирается отменять рейсы. Хотя украинский МИД рекомендует нашим гражданам отказаться от посещения всего севера Италии. Сейчас в Италии проживают более 15 тысяч наших сограждан – это те, которые состоят на официальном консульском учете. А по неофициальным данным украинская община Италии составляет более миллиона человек. В самой Италии закрыты школы, а в магазинах – пустые полки. Люди раскупили макароны и томатную пасту.



Пограничники вводят "температурную проверку" всех пассажиров из Италии. Им будут мерять температуру, чтобы предотвратить попадание заболевших коронавирусом. Проверки будут как в аэропортах, так и на пунктах пересечения границы.



Центр Разумкова опубликовал свежие рейтинги. Если коротко – у Зеленского падает, а у Бойко растет. Растет и у Порошенко с Тимошенко, но совсем по чуть-чуть. Двое из трех граждан не доверяют правительству Гончарука. Несмотря на падение, лидером все равно остается Зеленский. За него готовы отдать голоса 40% избирателей. Хотя тренд падения его поддержки становится очевидным – лишь за последний месяц он потерял 12 процентных пунктов.



Судя по всему, на скандале с высокими зарплатами в Кабмине и руководстве госпредприятий. Несмотря на поручение президента, Гончаруку ничего не удалось сделать с аномально высокими зарплатами в госсекторе. Вот свежий пример: в феврале бывший нардеп Сергей Лещенко получил 332 тыс. грн как член наблюдательного совета "Укрзализныци".



Директор "Укрпочты" признался, что он один получает месячную зарплату 200 почтальонов. Что составляет 836 тыс грн в месяц.



Завтра Нацбанк вводит в оборот новую 200-гривневую купюру. Посмотрите фотки, чтобы не стать жертвой обмана.



Леонид Парфенов везет в Киев свой новый фильм "Русские грузины". К нему нет претензий у СБУ.



Соцсети второй день обсуждают неоднозначное высказывание премьер-министра. Гончарук заявил "Чтобы выплатить кредит за квартиру, нужно торговать наркотиками или оружием". В ответ получил 1 миллион упреков. Самый безобидный из которых: "как же он тогда заработал на свою квартиру?".



Старший сын Порошенко, который учится в Лондоне, снова прославил отца. Посмотрите видео, как на концерте московского реппера он вылез на сцену и начал скандировать "Русские в Лондоне!". Про лозунг своего отца "Армія. Мова.Віра." сын напомнить забыл.



Кстати, о "мовном" законе. Глава парламентского Комитета по гуманитарной политике Ткаченко готов внести изменения в скандальный закон. В первПороую очередь, ему не нравятся штрафы за "негосударственный" язык в сфере услуг. А в целом он хочет организовать круглый стол с учеными и экспертами, чтобы выработать правильную языковую политику. Поменять языковой закон требует от Украины Венецианская комиссия. Она обязала привести его в соответствие со стандартами Совета Европы. И обязательно учесть в нем права на родной язык национальных меньшинств.



После незначительного похолодания на неделе в Украину вновь вернется весеннее тепло. В среду обещают +11. Правда, возможны осадки.

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