Закрыты школы, полупустые магазины, но бусы в Украину ездят: что рассказывают в Италии о коронавирусе

В Италии, где произошла вспышка коронавируса, люди рассказывают, что на самом деле происходит в городах, где зафиксировали случаи заболеваемости.

Люди делятся своими наблюдениями, фото и видео в социальных сетях.

Так, Катерина Звезда рассказывает, что в поселке Люди, недалеко от Милана, вспышка коронавируса произошла из-за мужчины, который пообщался с другом, вернувшимся из Китая, и не смотря на симптомы, продолжал вести активную социальную жизнь . В то же время она отмечает, что паниковать не стоит, а закрытие магазинов, карантин в школах и отмена карнавала - это всего лишь превентивные меры, чтобы остановить распространение вируса.

Пост Катерины Звезды

"Вчера спрашивала владельца автобусов, который ездит в зону Милана. Услышала, что скорее всего у него был на этой недели последний рейс чтобы не привезти с передачами в Украину болезнь и не хочет подвергнуть опасности своих же водителей! Это ответ адекватного владельца нескольких автобусов!" - рассказывает Леся Дрогобецкая.

Комментарий Леся Дрогобецкая.

"Немного не по себе. Я живу в Sesto san Giovanni, только что вышла на работу. Автобусы пустые, людей на улице почти нет. А те, что есть, закутаны в маски, шарфы. Даже в августе не наблюдала такой пустоты", - пишет в соцсети Toma Sagittario.

Комментарий Toma Sagittario.

"Люди ведут себя спокойно, хотя переживают, но не боятся, потому что чувствуют себя защищенными и в безопасности, потому что власть на всех уверяет и учит, как вести себя и что делать в таких случаях, не сравнить их власть и медицину с нашей, именно поэтому у нас в Украине и была паника", - отмечает Oksana Hirniak.

"Получила сообщение в школьную группу, от педиатра. Она говорит не паниковать, школы закрыли только с целью нераспространения вируса, чтобы держать ситуацию под контролем. С нового, что я услышала - это то, что рано или поздно коснется всех, и проходит он как обычный грипп. Лишь 20% имеют осложнения (люди старшего возраста или больные с патолониямы), около 2% смертности (когда при гриппе 5%). Затем, конечно марлевая маска не защищает, защищают только специальные маски, фильтрующие воздух. И вообще, все эти случаи "обличились" после прохождения теста, всеми кто имел контакты с последними инфицированными. И большинство из нынешних инфицированных дома сидят, поскольку не имеют никаких признаков вируса", - написал в Facebook Liuda Gutsaliuk.

Пост Liuda Gutsaliuk.

Магазин в Италии с полупустыми полками. Фото: facebook.com/Мария

Итальянский магазинФото: facebook.com/Мария

Также украинцы в Италии отмечают, что информация о том, что бусы и автобусы не пускают в Украине - фейк. Те, кто выехал из Италии, быстро проехали границу и уже в Украине.

Комментарий Любы Мачоган

Как сообщали Українськi Новини, власти Италии закрыли на карантин 12 городов из-за вспышки заболевания.

В Италии на консульском учете находится более 11,3 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса (2019-nCoV) среди них нет.