На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области вводят температурный скрининг для пассажиров из Италии

Государственная пограничная служба с 8:00 25 февраля вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в автомобильном пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области на границе с Венгрией.

Об этом сообщил на брифинге председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передают Українські Новини.



"Завтра с восьми утра там будет также обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров, которые следуют на них, с целью предотвратить попадание лиц с признаками коронавируса", - сказал он.



Дейнеко отметил, что пункт пропуска "Тиса" является потенциально наиболее опасным направлением въезда из Италии в Украину автомобильным транспортом.

По его словам, прямого пассажирского автобусного сообщения с Италией там нет, там выполняют нерегулярные рейсы около 500 микроавтобусов в неделю, которые используют граждане, которые находятся на заработках в Италии.



Дейнеко также сообщил, что 2-3 рейса из Италии выполняются через пункт пропуска "Шегини" (Львовская область) на границе с Польшей.



Как сообщали Українськi Новини, Госпогранслужба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры пассажиров из Италии в в международных аэропортах "Киев" имени Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") и "Борисполь" (Киевская область).



Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в те провинции Италии, где зафиксированы случаи заболевания новым видом коронавируса, а тем украинцам, которые находятся на территории Италии - быть внимательными и осторожными и соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения.