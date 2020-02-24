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24 февраля 2020, понедельник, 17:47 170
Силовые структуры 2020-02-24T17:50:45+02:00
Українські Новини
На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области вводят температурный скрининг для пассажиров из Италии

На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области вводят температурный скрининг для пассажиров из Италии

Валерия Драгомирова
Госпогранслужба, пункт пропуска, Тиса, Италия, Коронавирус
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба с 8:00 25 февраля вводит проверку температуры тела пассажиров из Италии в автомобильном пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области на границе с Венгрией.

Об этом сообщил на брифинге председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передают Українські Новини.

"Завтра с восьми утра там будет также обеспечена температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров, которые следуют на них, с целью предотвратить попадание лиц с признаками коронавируса", - сказал он.

Дейнеко отметил, что пункт пропуска "Тиса" является потенциально наиболее опасным направлением въезда из Италии в Украину автомобильным транспортом.
По его словам, прямого пассажирского автобусного сообщения с Италией там нет, там выполняют нерегулярные рейсы около 500 микроавтобусов в неделю, которые используют граждане, которые находятся на заработках в Италии.

Дейнеко также сообщил, что 2-3 рейса из Италии выполняются через пункт пропуска "Шегини" (Львовская область) на границе с Польшей.

Как сообщали Українськi Новини, Госпогранслужба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры пассажиров из Италии в в международных аэропортах "Киев" имени Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") и "Борисполь" (Киевская область).

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в те провинции Италии, где зафиксированы случаи заболевания новым видом коронавируса, а тем украинцам, которые находятся на территории Италии - быть внимательными и осторожными и соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения.

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