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24 февраля 2020, понедельник, 13:57 121
Финансы 2020-02-24T14:09:02+02:00
Українські Новини
"Новая Леся". В Украине вводят в обращение обновленную купюру 200 гривен

"Новая Леся". В Украине вводят в обращение обновленную купюру 200 гривен

Кира Молчанова
Леся Украинка, Банкнота, новые банкноты, выпуск банкнот
Так будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУ
Так будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины, который анонсировал появление банкнот 50 и 200 гривен с новом дизайном, с 25 февраля этого года вводит в обращение новую купюру в 200 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Обновленная банкнота будет выполнена в том же стиле, что и введенные в оборот банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Так будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУТак будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУ

Так будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУОборотная сторона банкноты в 200 гривен/ Фото: пресс-служба НБУ

На новой купюре по-прежнему будет изображена Леся Украинка, а на оборотной стороне — здание Въездной башни Луцкого замка. В отличие от банкноты 2007 года, портрет писательницы изображен не с правой стороны, а в центре.

Размер и цветовая грамма новых денег остаются прежними.

В пресс-службе пояснили, что банкноты образца 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2007 года. Постепенно новых 200-гривневых купюр станет больше из-за замены прежних поврежденных.

Как сообщали Українські Новини, 25 октября Национальный банк Украины выпустил банкноту номиналом в тысячу гривен.

Президент инвестгруппы Универ Тарас Козак заявил, что шаги Нацбанка по вводу более крупной банкноты и вывода мелкого номинала, никак не связаны с инфляционными или девальвационными ожиданиями.

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