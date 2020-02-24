В аэропортах "Киев" и "Борисполь" пассажиров из Италии будут проверять на наличие температуры

В то время как число умерших от коронавируса в Италии увеличилось до 6 человек, Государственная пограничная служба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры тела прибывающих из Италии пассажиров в международных аэропортах "Киев" имени Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") и "Борисполь" (Киевская область). Об этом сообщил на брифинге председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передают Українські Новини. "Нами принято решение сегодня с 20:00 все рейсы прямые (из Италии), все пассажиры, которые прилетают, будут проходить обязательную температурную проверку", - сказал он. Дейнеко отметил, что на сегодня между Украиной и Италией около 20 прямых рейсов выполняется в аэропорты "Борисполь" и "Киев", в другие аэропорты регулярные рейсы не выполняются. Как сообщали Українськi Новини, первые случаи заражения коронавирусом в Италии были зафиксированы на прошлой неделе. Сейчас из-за болезни на карантин закрыли уже 12 городов. Местные жители рассказывают в социальных сетях, что происходит в городах, где есть заболевшие. Там подчеркивают, что закрытие магазинов, карантин в школах и отмена карнавала — это только мера предосторожности.