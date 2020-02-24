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24 февраля 2020, понедельник, 17:17 36
Общество 2020-02-24T17:19:03+02:00
Українські Новини
В аэропортах "Киев" и "Борисполь" пассажиров из Италии будут проверять на наличие температуры

В аэропортах "Киев" и "Борисполь" пассажиров из Италии будут проверять на наличие температуры

Таня Войтюк
Коронавирус, Италия, Аэропорт
Термометр. Фото: freepik
Термометр. Фото: freepik

В то время как число умерших от коронавируса в Италии увеличилось до 6 человек, Государственная пограничная служба с 20:00 понедельника вводит проверку температуры тела прибывающих из Италии пассажиров в международных аэропортах "Киев" имени Сикорского (бывший аэропорт "Жуляны") и "Борисполь" (Киевская область).

Об этом сообщил на брифинге председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, передают Українські Новини.

"Нами принято решение сегодня с 20:00 все рейсы прямые (из Италии), все пассажиры, которые прилетают, будут проходить обязательную температурную проверку", - сказал он.

Дейнеко отметил, что на сегодня между Украиной и Италией около 20 прямых рейсов выполняется в аэропорты "Борисполь" и "Киев", в другие аэропорты регулярные рейсы не выполняются.

Как сообщали Українськi Новини, первые случаи заражения коронавирусом в Италии были зафиксированы на прошлой неделе.

Сейчас из-за болезни на карантин закрыли уже 12 городов.

Местные жители рассказывают в социальных сетях, что происходит в городах, где есть заболевшие. Там подчеркивают, что закрытие магазинов, карантин в школах и отмена карнавала — это только мера предосторожности.

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