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24 февраля 2020, понедельник, 09:50 1358
Политика 2020-02-24T09:51:05+02:00
Українські Новини
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским

Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским

Ярина Вацяк
Александр Дубинский, Петр Порошенко, Михаил Порошенко

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал видео с концерта репера Face в Лондоне, предположив, что на сцену вышел парень, похожий на сына депутата Петра Порошенко и назвал себя русским.

Видео Дубинский обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что "русские в Лондоне". Концерт репера Face 21.02", - написал он.

Отметим, видео некачественное, поэтому рассмотреть лицо практически невозможно.

В комментариях некоторые пользователи сети начали возмущаться, что Порошенко рассказывал об украинском языке, а сына воспитать не смог. Другие говорят, что Дубинский манипулирует снова делает вбросы, чтобы дискредитировать Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, сын Порошенко на чистом русском рассказал, как любит "всем сердцем" украинский язык.

Ранее бывший президент Петр Порошенко наругал младшего сына Михаила за фотографию в толстовке с надписью Russia.

Перед этим в сети обсуждали толстовку сына Порошенко, в которой он изображен на фотографии в своей элитной школе в Лондоне.

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