Двое из трех граждан Украины не доверяют правительству Гончарука, – опрос

По результатам социологического опроса, проведененного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центр Разумкова) с 13 по 17 февраля 2020 года, 64,5% респондентов не доверяют Кабинету Министров Украины под руководством премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Согласно результатам опроса, на поставленный вопрос "В какой мере вы доверяете правительства Украины?" 27,7% опрошенных граждан ответили "совсем не доверяю" и 36,8% - "скорее не доверяю".

А в сентябре 2019 года правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли - 22%, в феврале 2020 года - соответственно 28% и 64,5%.

Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщали Українськi Новини, 23 февраля Гончарук, комментируя выплаты процентов по ипотечным кредитам, заявил, что "для их выплаты нужно торговать наркотиками и оружием".

По результатам соцопроса, только 6% украинцев поддерживают деятельность Гончарука и Кабмина.