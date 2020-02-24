Несмотря на карантин в Милане и Венеции, рейсы на Киев выполняются по расписанию, - МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявляет, что пока не приостанавливает выполнение рейсов в Милан и Венецию (оба - Италия) в связи с введением в провинциях Венето и Ломбардия карантина из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МАУ.

"У нас на данный момент информации от авиационных властей наших или итальянских нет. Когда она появится, тогда будем пересматривать", - сказали в авиакомпании.

МАУ подчеркнула, что рейсы в Милан и Венецию на данный момент выполняются согласно расписанию.

Ранее Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как число заболевших коронавирусом достигло 79 человек, из которых 2 умерли.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы самолетом граждан в Украину.

В Италии закрыли на карантин 12 городов из-за вспышки коронавируса.

Тем временем, в МОЗ подтвердили, что ни одного случая коронавируса в Украине нет.