Собаки больше не нужны: соцсети взорвались из-за идеи Гончарука продавать наркотики

В сети заявление в интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что для выплаты ипотеки в Украине нужно торговать оружием или наркотиками, вызвало шквал критики и негодования.

Об этом украинцы пишут в соцсетях.

"Чтобы выплачивать ипотеку за квартиру нужно торговать наркотиками или оружием - Гончарук. Конечно же он имел в виду, что и квартиры дорогие, и проценты высокие. Это правда. Но уже стоит научиться контролировать свои "изречения". Ты же премьер", - написал политический эксперт Валерий Клочок в Facebook.

Также пользователи соцсетей высказывают мнения, что именно таким способом премьер заработал на квартиру себе, что партию наркотиво для продажи можно купить у самого Гончарука, а также сетуют на экономическую недальновидность премьер-министра, который наивно полагает, что построить наркобизнес и наладить работающую сеть по сбыту наркотиков не так уже и просто.

Также украинцы полагают, что для покупки квартиры в Лондоне необходимо продать родину. Однако радуются, что больше нет необходимости продавать собак.

Как сообщали Українськi Новини, за первые две недели действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" поступило 4 020 заявок на участие в ней на общую сумму 2,04 млрд гривен.

Ранее советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту, а депутат Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться с долгами за коммуналку.

Тем временем пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги.