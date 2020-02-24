Штормовой ветер, ливни и пыльные бури: всю Украину накрыла непогода

Сегодня, 24 февраля, сформированный над Германией циклон "Юлия" принес в Украину сильный ветер, дожди и мокрый снег. Из-за непогоды в Украине обесточено 250 населенных пунктов, деревья падают на машины, а в Одессе в последствии падения дерева погибла девушка.

О том, что происходит сейчас в Украине передают Українські Новини.

Одесская область

По сообщениям в местных СМИ, по состоянию на 15:00 в Одессе упало 200 деревьев, а в городе затруднено движение транспорта. Также сообщается, что с моря на город надвигается пыльная буря. Ветер тем временем усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с. Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм.