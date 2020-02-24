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24 февраля 2020, понедельник, 16:11 66
Политика 2020-02-24T16:14:04+02:00
Українські Новини
Штормовой ветер, ливни и пыльные бури: всю Украину накрыла непогода

Штормовой ветер, ливни и пыльные бури: всю Украину накрыла непогода

Таня Войтюк
Погода, Непогода в Украине, погода в Украине, Прогноз погоды, Синоптик, Штормовой ветер, Одесса, Непогода

Сегодня, 24 февраля, сформированный над Германией циклон "Юлия" принес в Украину сильный ветер, дожди и мокрый снег. Из-за непогоды в Украине обесточено 250 населенных пунктов, деревья падают на машины, а в Одессе в последствии падения дерева погибла девушка.

О том, что происходит сейчас в Украине передают Українські Новини.

Одесская область

По сообщениям в местных СМИ, по состоянию на 15:00 в Одессе упало 200 деревьев, а в городе затруднено движение транспорта. Также сообщается, что с моря на город надвигается пыльная буря. Ветер тем временем усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с. Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм.

В Одессе из-за ветра дерево упало на женщину лет 60. От полученных травм она погибла на месте. Одно из деревьев также упало на местную школу, а штормовой ветер повредил теплотрассу по ул. Героев Крут. 

Пыльная буря в Одессе. Фото: ДумскаяПыльная буря в Одессе. Фото: Думская

Шторм с бурей. Фото: ДумскаяШторм с бурей. Фото: Думская

Упавшие деревья в Одессе. Фото: ДумскаяУпавшие деревья в Одессе. Фото: Думская

Дерево придавило машину. Фото: ДумскаяДерево придавило машину. Фото: Думская

Помимо этого на одесских дорогах "ожили" мусорные баки и врезаются в машины.

Как сообщали Українські Новини, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

Тем временем из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество.

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