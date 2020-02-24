Штормовой ветер, ливни и пыльные бури: всю Украину накрыла непогода

Сегодня, 24 февраля, сформированный над Германией циклон "Юлия" принес в Украину сильный ветер, дожди и мокрый снег. Из-за непогоды в Украине обесточено 250 населенных пунктов, деревья падают на машины, а в Одессе в последствии падения дерева погибла девушка. О том, что происходит сейчас в Украине передают Українські Новини. Одесская область По сообщениям в местных СМИ, по состоянию на 15:00 в Одессе упало 200 деревьев, а в городе затруднено движение транспорта. Также сообщается, что с моря на город надвигается пыльная буря. Ветер тем временем усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м\/с, порывы — до 24 м\/с. Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм. В Одессе из-за ветра дерево упало на женщину лет 60. От полученных травм она погибла на месте. Одно из деревьев также упало на местную школу, а штормовой ветер повредил теплотрассу по ул. Героев Крут. Пыльная буря в Одессе. Фото: Думская Шторм с бурей. Фото: Думская Упавшие деревья в Одессе. Фото: Думская Дерево придавило машину. Фото: Думская https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=3_7GH3xsQrQ" frameborder="0" allowfullscreen> Помимо этого на одесских дорогах "ожили" мусорные баки и врезаются в машины. Как сообщали Українські Новини, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем. Тем временем из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество.