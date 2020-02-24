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24 февраля 2020, понедельник, 15:02 263 Дополнено
Общество 2020-02-24T15:06:57+02:00
Українські Новини
Официально в Италии 15,6 тыс. украинцев, инфицированных коронавирусом пока нет

Официально в Италии 15,6 тыс. украинцев, инфицированных коронавирусом пока нет

Виолетта Чайковская
коронавирус в Италии, коронавирус в Европе, Коронавирус
Маска. Коронавирус. Фото: freepik
Маска. Коронавирус. Фото: freepik

В Италии, где от коронавируса умерли 3 человека, на консульском учете находится более 15,6 тыс. украинцев, при этом инфицированных новым видом коронавируса (2019-nCoV) среди них нет.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Информации о заражении коронавирусом граждан Украины в Италии не поступало", -говорится в комментарии МИДа, предоставленном по запросу агентства.

(Новость о том, что всего на консульском учете находится 11 337 украинцев дополнена обновленной информацией МИДа)

"На учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года пребывают 15 632 гражданина Украины, среди них на учете консульства в Милане - 9 158", - сказано в уточненном ответе.

В то же время МИД не ответил, планируется ли эвакуация украинцев из Италии в связи с распространением в стране коронавируса.

Также внешнеполитическое ведомство не сообщило, планируются ли особые правила пересечения границы наземным и авиатранспортом, или проверки пребывающих из Италии граждан.

МИД напомнил, что медицинские службы Италии находятся в состоянии повышенной готовности и принимают все необходимые меры для преодоления последствий заражения коронавирусом и недопущения его дальнейшего распространения.

В том числе на севере Италии до начала марта закрыты все учебные заведения (школы, лицеи, университеты), а также все музеи, исторические памятники, театры.

МИД вместе с посольством Украины в Италии и генеральными консульствами в Милане и Неаполе осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.

Как сообщали Українськi Новини, в Италии коронавирусом заразились окло 150 человек. Власти Италии закрыли на карантин 12 городов из-за вспышки заболевания.

Несмотря на карантин в Италии самолеты в Киев летают по расписанию. В то же время МИД рекомендует воздержаться от поездок в Италию.

Ранее МОЗ подтвердил, что в Украине нет ни одного случая коронавируса. Українські Новини писали, что такое коронавирус COVID-19, как он передается и как провести пофилактику этого заболевания.

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